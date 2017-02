Arkansas District Basketball Scores, Schedule

1A at North Ark

Western Grove Boys 48 Bruno-Pyatt 33

Deer Boys 45 Bruno-Pyatt 32

Mount Judea Boys 47 St. Joe 44

1A at Lead Hill

Lead Hill Girls 52 Decatur 33

Lead Hill Boys 46 Decatur 36

3A at Mountain View

Bergman 49 Marshall Girls 43

Clinton 70 Bergman Boys 45

Clinton 52 Yellville-Summit Girls 49

Yellville-Summit 59 Mountain View Boys 51

4A at Berryville

Huntsville Girls 54 Lincoln 35

Huntsville Boys 75 Lincoln 43

Berryville Girls 59 Shiloh Christian 27

Pea Ridge Boys 52 Berryville 33

Tonight

1A at North Ark

Western Grove vs. Deer Girls 6:00

Western Grove vs. Mount Judea Boys 7:15

3A at Mountain View

Valley Springs vs. Green Forest Girls 4:00

Marshall vs. Green Forest Boys 5:30

Mountain View vs. Melbourne Girls 7:00

Valley Springs vs. Melbourne Boys 8:30